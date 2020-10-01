Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek faizle borç para vererek “tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması” suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin, yılanı parasıyla birinden aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Mağdurları korkutmak ve sindirmek maksadıyla kullanıldığı tespit edilen pitonla ilgili ayrıntılar, müştekilerin ifadelerine yansıdı. Bir iş adamının “Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca pitonu boynuma bıraktılar. Korkudan imzaladım” dediği öğrenildi. Bir başka müşteki, “Pitonu, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı” dedi. Şüphelilerde 3 milyon lira değerinde senet bulundu. Bunlar arasında, tefecilere olan borcu yüzünden siyanürle eşini, çocuklarını öldürdükten sonra aynı şekilde intihar eden S.Ş’nin 350 bin liralık senedi de vardı.