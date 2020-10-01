Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlayda Türkyılmaz (16) yaklaşık 1 ay önce tedavi için hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden kimseye haber vermeden ayrılan genç kız, daha sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri her yerde Türkyılmaz’ı ararken, anne Canan Rahime Yüksel de kendi imkanlarıyla kızını aramaya başladı.



Eşinin vefat ettiğini ifade eden Yüksel, “İlayda 1 ay önce hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak, kayıplara karıştı. İlayda'yı sokak sokak arıyorum. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. İlayda’nın bulunması için yetkililerden, vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenler lütfen polise bildirsin” dedi.