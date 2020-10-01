Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü yandaşları, bir market zincirinin Sur ilçesinde bulunan şubesine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı markete yetişmeden infilak ederken, saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.



Bu olayla aynı saatlerde kentin Bağlar ve Sur ilçelerindeki iki farklı noktaya bomba düzeneği süsü verilmiş paketler yerleştirildi. Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan bomba süsü verilmiş düzeneğin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yolu trafiğe kapatarak paketi fünye ile infilak ettirdi.



Sur ilçesi On Gözlü Köprü civarına bırakılan yine bomba süsü verilmiş paketi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından buradaki paket de eş zamanlı olarak bomba imha ekiplerince patlatıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan caddeler, kontrollü olarak tekrar açıldı.

Güvenlik güçleri paketleri incelemeye alırken, şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, paketlerin imha edilmesi sırasında çıkan ses nedeni ile bazı çocukların korkudan ağladığı görüldü.