Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Hendek yönüne gitmekte olan Kerim Y. idaresindeki Tofaş marka 54 FK 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada Kerim Y. ve araç içerisinde bulunan Cankut Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
03.10.2020 - 19:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : hendek,kaza,refüj,
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