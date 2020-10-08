Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Utku Şimşek ANKARA

Surel “Aşı tutarsa pandemiyi kırabileceğiz. Ben ve diğer arkadaşlarım bu işe gönüllü olduk. Bu aşının hem ülkemize hem de dünyaya umut olması için vazifemizi yaptık” dedi. Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Rahmet Güner ise yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkânı olacağını umduklarını söyledi.

Öte yandan 2. faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3. fazının da başarılı olması hâlinde 2021 başında kullanıma hazır hâle gelmesi bekleniyor.

