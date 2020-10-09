Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Batuhan Ongül yönetimindeki 01 HE 409 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Ongül ile yanındaki Mehmet Can Taşkın ve Arvin Ehsani itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.