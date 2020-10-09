Nuri Batuhan Ongül yönetimindeki 01 HE 409 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Ongül ile yanındaki Mehmet Can Taşkın ve Arvin Ehsani itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücü zor kurtarıldı
09.10.2020 - 07:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,adana kaza,trafik kazası,
737569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737569.aspx
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