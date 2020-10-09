Milas’ın Çökertme Mahallesi’nde dün gece saat 22.00 sıralarında denize yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlk etapta bölgede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir ilk müdahale aracı, üç arazöz, bir su tankeriyle müdahalede bulunuldu. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangının, görgü tanıklarının ifadesine göre tekneden atılan havai fişekten çıktığı iddia edildi. Yapılan müdahaleyle söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
09.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına tekneden atılan havai fişeğin sebep olduğu iddia edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fişek,orman,yangın,
737598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737598.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER