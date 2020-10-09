Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ın Çökertme Mahallesi’nde dün gece saat 22.00 sıralarında denize yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlk etapta bölgede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir ilk müdahale aracı, üç arazöz, bir su tankeriyle müdahalede bulunuldu. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangının, görgü tanıklarının ifadesine göre tekneden atılan havai fişekten çıktığı iddia edildi. Yapılan müdahaleyle söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.