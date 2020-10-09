Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerden Ağrı, ilkbaharda karların erimesiyle bölge illerden hayvancılıkla geçimini sağlayan çok sayıda göçer aileyi ağırlıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileleriyle bölgede konaklayan çocuklar da bir yandan günlük işlerde ailelerine yardım ediyor, diğer yandan da cep telefonundan EBA'ya bağlanarak derslerini aksatmıyor. Yayladaki zorlu hayatlarında derslerini ihmal etmeyen 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bediha ve 3 yaş küçük kardeşi 4. sınıf öğrencisi Berfin Kızılay da çalışkanlıklarıyla takdir topluyor.

Eğitimleri aksamayacak

Günlük hayvan bakım ve süt üretiminde ailelerine yardım eden kardelenler, işleri bittikten sonra defter ve kitaplarını alıp EBA'ya bağlanarak tüm zorluklara rağmen eğitimlerini devam ettiriyor. Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Canşi de yaylaya ziyarette bulunarak çalışkan kardelenlerle sohbet edip derslerini daha büyük ekranda izlemeleri için tablet hediye etti. Kızlarının okumasını çok istediğini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Baba Mehmet Kızılay şöyle konuştu: "Çocuklarımız burada EBA üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Çocuklar günlük ev işlerinin yanında hayvanların bakımında da bizlere yardımcı oluyor. Kusursuz bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Ne zaman dersleri varsa internet üzerinden derslerini takip ediyorlar. Boş zamanlarında da kitap okuyorlar."



"Doktor olmak için çok çalışacağım"

Eğitimini aksatmayan Bediha Kızılay da "Öğretmenlerimiz WhatsApp'ta bir grup açtı ve canlı derslerin ne zaman yayımlanacağını bize söylüyor. Biz de onlara göre derslerimizi takip ediyoruz. Büyüyünce doktor olmak istiyorum ve bunun için de derslerime daha çok çalışacağım" dedi.