Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişide Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
Kırıkkale'de sahte alkol içen 7 kişi hayatını kaybetti
09.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişide Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,
737643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737643.aspx
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