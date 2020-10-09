Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişide Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.