İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, aranma kaydı olan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 2 ayrı Basit Yaralama, 2 adet Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Tehdit” suçlarından aranan bir şahsı tespit etti. Şüpheli, Genç ilçesinde, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliden bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yedi ayrı suçtan aranan şüpheli yakayı ele verdi
09.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheliyi üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tabanca,bingöl,suçlu,tutuklama,
737651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737651.aspx
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