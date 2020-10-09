Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, aranma kaydı olan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 2 ayrı Basit Yaralama, 2 adet Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Tehdit” suçlarından aranan bir şahsı tespit etti. Şüpheli, Genç ilçesinde, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliden bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.