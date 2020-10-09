Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’nın farklı mahallelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin ikisini Dinek Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenlendi. Baskında gençler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden ilginç savunma

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunda “Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleriyle kendini savunurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest kaldılar

Şüphelilerden Sandre G., Mathias N. J. ile Jonas R. savcılık tarafından serbest kalırken, Artjoms G.’nin hakkında sulh ceza hakimliği, adli kontrol hükümleri ve yurtdışı yasağı uygulayarak serbest bırakılmasına hükmedildi.