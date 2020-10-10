Ankara'da Esenboğa Havalanı yolu Hasköy mevkisinde EGO otobüsü yaya üst geçidinin ayağına çarptı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Belediye otobüsü üst geçite çarptı
10.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da Esenboğa Havalanı yolu Hasköy mevkisinde EGO otobüsü yaya üst geçidinin ayağına çarptı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Etiketler : Belediye otobüsü,ankara,
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