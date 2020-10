Türkiye Gazetesi

Merkezdeki çalışanlar yaşlı bireylerin pandemiden etkilenmemeleri için ailelerinden uzak kalarak vardiya sistemiyle çalışıyor. Kurum çalışanları 2 hafta süreyle yatılı kalıyor, 2 haftanın sonunda vardiya değişimi yapılıyor. Yeni gelen personelin testleri negatif çıkarsa vardiyaya başlayabiliyor. Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, huzurevinde kalan yaşlıların sağlığı için her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi.



Merkezde görevli harici kimsenin içeri girişine izin vermediklerini belirten Özer, ilaç, kargo, temel ihtiyaç malzemeleri ile göreve başlayacak personelin valizlerinin bile iki saat dışarıda bekletilip dezenfeksiyonu yapılmadan içeri almadıklarını ifade etti.



Huzurevindeki personelin "sabit vardiya" sistemine göre, 14 gün kurumda yatılı kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Özer "Salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarıyla benzer şekilde, ailelerinden uzakta, büyük bir özveriyle çalışan personele İş Kanunu'na uygun mesai saatleri uygulanıyor. Personel, mesai harici vakitlerde ise kendilerine ait odalarda dinlenebiliyor. Bakanlığın talimatları doğrultusunda vardiyaya başlayacak personele 14 günde bir, burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alınan PCR testi yapılıyor. Personel, Covid-19 test sonuçları çıkmadan görevine başlayamıyor. Göreve başlayacak her personel de öncelikle dezenfekte olup, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Odalar her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Her katta dezenfektanlar bulunuyor. Merkezde konuk olanlar psikolojik yıpranmalara karşı hobilerle motive ediliyor. Ayrıca kuruluşun bahçesinde az sayıda kişi ile sosyal mesafe kurallarına uygun yürüyüşlere de zaman zaman izin veriliyor. Kurumdaki özel bireyler ve çalışanlar yakınlarıyla görüntülü konuşma aracılığıyla hasret gideriyor" dedi.