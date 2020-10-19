Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda meydana geldi. Sazlıktan çıkan dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görüldü. Çevredeki köy sakinleri tarafından Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Olay yerine giden ekipler öğlen saatlerinden beri devam eden yangını söndürmek için mücadeleleri sürüyor. Yardım için Hakkari Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında çıktığı için araçlar bataklıktan dolayı müdahale demiyor. Ekipler güvenlik önlemlerini alırken, sazlıktaki yangın devam ediyor.