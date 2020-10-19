Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada: "İlimizde yapılan denetimlerde, Covid-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3150’şer TL idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur"denildi.