Valilikten yapılan açıklamada: "İlimizde yapılan denetimlerde, Covid-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3150’şer TL idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur"denildi.
Yanlış bilgi veren Covid'lilere hem ceza hem suç duyurusu
19.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de koronavirüs denetimlerinde testleri pozitif olan ve temaslı oldukları kişiler hakkında yanlış bilgi veren 2 şahsa 6 bin 300 TL para cezası kesildi, ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,
740034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740034.aspx
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