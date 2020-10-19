Edinilen bilgiye göre, Salihli’ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Salihli girişinde 2 otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 2 parça halinde 5 kilo 340 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’da 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi
19.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : manisa,salihli,esrar,
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