Trafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettiler
İstanbul'da yol verme meselesi nedeniyle trafikte kavga çıktı. 2 sürücü, İETT otobüsünü yumruklayarak şoföre saldırdı. O anlar kameralara da yansıdı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar'da trafikte kavga çıktı. Yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti.
ARACI YUMRUKLADILAR
Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı. Aracı yumruklayan saldırganlar küfür ve tehditler savurdu. Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.
Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
