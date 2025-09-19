Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Trafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettiler

Trafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik, Kavga, Şiddet, Otobüs, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da yol verme meselesi nedeniyle trafikte kavga çıktı. 2 sürücü, İETT otobüsünü yumruklayarak şoföre saldırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar'da trafikte kavga çıktı. Yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti.

ARACI YUMRUKLADILAR

Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı. Aracı yumruklayan saldırganlar küfür ve tehditler savurdu. Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapalıçarşı'da makas 150 TL'ye çıktı! Gram altında yine ‘hava parası’ dönemiAlman basınında manşetler Galatasaray! "Frankfurt rakibin zayıflığından acımasızca yararlandı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın! - GündemDiyarbakır’da korku dolu anlar!Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş - Gündemİnce, İmamoğlu için kolları sıvamışBakan Yerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandı - GündemYerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandıRüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler - GündemAslan payı İmamoğlu'nun sağ koluna gitmiş!Orman yangını gönüllülerine yeni statü: Şehitlik ve tazminat hakkı kapıda - Gündem2025'te başlayacak! Tazminat alacaklarSiyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değil - GündemSiyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değil
Sonraki Haber Yükleniyor...