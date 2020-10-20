Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olan M.K. isimli şahsın, Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aranan şahsın, E.Y. isimli bir şahsa ait evde saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda şüpheli M.K., ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

