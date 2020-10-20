Olay, Hacivat Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat sokak üzerinde devriye görevini yapan Kuşadası Belediyesi’ne bağlı bayan zabıta, yaya bölgesinde motosikletlerini park eden esnafı sözlü olarak uyardı. Esnaf ile bayan zabıta arasında sözlü tartışmaya diğer zabıta ekipleride katıldı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri darp edildiklerini iddia ettikleri kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri zabıtaya saldırdıkları iddia edilen kişileri gözaltına aldı.
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
20.10.2020 - 23:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zabıta ile esnaf arasında motosiklet park yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler : aydın,motosiklet,kavga,
740414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740414.aspx
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