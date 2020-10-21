Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilse de bazı vatandaşların, maske takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepki gösteren Mertcan Özdemir, "Gençler gerçekten umursamıyor. Acilen gençlere yasak gelmesi lazım. 65 yaş üzeri kurallara uyuyor ama gençler uymuyor. Acilen sıkı tedbirlerin gelmesi lazım" dedi.

"Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diyen bir vatandaş, "Maske takıyorlar ve kurallara uyuyorlar. Psikolojimiz bozuldu ama kurallara uyarsak bir sorun yok. Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diye konuştu.