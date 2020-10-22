Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör yandaşlığıyla suçlanan Türk Tabipleri Birliği (TTB), skandal açıklamalar zincirine yeni bir halka ekledi. Metil alkolden ölenlerin sayısının artışını işsizlik ve vergi oranlarının yüksekliğine bağlayan TTB; doktorlardan vatandaşı en azından “içkiyi düşük riskli tüketime motive etmesini” istedi. TTB’nin açıklamasında “Altta yatan sosyo-ekonomik nedenlere müdahale edilmedikçe alkol kötüye kullanımının önüne geçilmesi sağlanamayacaktır. İktidara, ekonomik anlamda eşitsizliği perçinleyen yüksek dolaylı vergi artışları ile alkolün de fiyatını artırarak alkol tüketim probleminin çözülemeyeceğini; halkımızın alkolün kötüye kullanımından uzak durması, yasa dışı ve sağlıksız çözümlere yönelmemesi gerektiğini belirtiyoruz” denildi.

ÖLÜMLERİ ARAÇ YAPIYORLAR

Alkolün hastalıkların temeli olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini ifade edemeyen, bunun yerine siyasi mesajlar veren Tabipler Birliği’nin açıklamasına tepki gecikmedi.

Hekim Hakları Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Nedim Uzun “TTB yönetimi, Türk hekimlerini utandırmaya devam ediyor. Alkolle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri var. Dünya genelinde yılda alkole bağlı 3 milyon ölüm vakası yaşanıyor. Bu toplam ölümlerin yüzde 5,3’ü. Tabipler Birliği’nin açıklamasında alkolün sosyoekonomik kültürel problemler yüzünden tüketildiği ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise tam tersini söylüyor. Avrupa’nın ekonomik seviyesi yüksek. En fazla alkolik Avrupa’da var. İçkinin en pahalı olduğu ülkeler ise Finlandiya, İrlanda ve İsveç. TTB yönetimi ideolojik saplantılarını meşrulaştırmak adına ölen insanların hayatını araç olarak kullanıyor. Alkole karşı en etkili yöntem vergi artışıdır. Türkiye, alkolle mücadeleyi en iyi yürüten ülkelerden biri. Açıklamalarında ‘iktidara sesleniyoruz’ diyorlar. Siz anayasal bir kurumsunuz. Muhalefet misiniz ki böyle bir dil kullanıyor, hükmet diyemiyorsunuz” diye seslendi.

SON DERECE YANLIŞ

Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı da “Alkol tüketimi bir ülke için her açıdan afettir. Karaciğer sirozundan başlayarak vücutta hemen hemen her organda kanserlere, bozulmalara, iltihabi bozulmalara ve ölümlere yol açıyor. Bu yüzden alkolün tüketiciye ulaşmasında vergileri yükseltmek, fiyatını artırmak en tabii halk sağlığı tedbiridir. Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı son derece yanlış. Çünkü alkolün savunulacak bir durumu yok. Alkolle mücadele için fiyatların artırılması lazım, insanların alkole ulaşımının zor olması lazım. Bunu hükümetimiz yapıyor, daha da yapması lazım. Alkolle ilgili reklamların önüne geçilmesi gerekir. Alkol satan yerlerin kısıtlanması, kontrol altına alınması gerekir. Bunlar umuyorum daha da çok yapılır” ifadelerini kullandı.

SKANDAL BİTMİYOR!

“İçki ucuzlasın” diyen TTB’nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK’ya verdiği açık destekle biliniyor. PKK’nin gazetesi Özgür Gündem’in de bir dönem yayın yönetmenliğini üstlenen Fincancı, sözde Ermeni soykırımı iddialarının da destekçisi...