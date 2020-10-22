Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32), idaresindeki otomobille kavşaktan döndüğü esnada Hayrettin Uyar’ın (27) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Uyar’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosikletli genç kazada ağır yaralandı
22.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu sürücünün idaresindeki otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : motosiklet,kaza,antalya,alanya,
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