Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32), idaresindeki otomobille kavşaktan döndüğü esnada Hayrettin Uyar’ın (27) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Uyar’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.