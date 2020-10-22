Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Büyükdere köyünde bulunan bir evde arama yaptı. Yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine konulmuş boğma diye tabir edilen el yapımı fermente halde 2 bin 630 litre içki, 600 litre içime hazır olmak üzere toplam 3 bin 230 litre içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.
İskenderun’da 3 bin 230 litre el yapımı içki ele geçirildi
22.10.2020 - 12:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 bin 230 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,iskenderun,sahte içki,
740820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740820.aspx
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