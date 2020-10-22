Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkmen ve Ege Mahalleleri’ nde otodan ve evden 5 ayrı hırsızlık olayı yaşanmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve güvenlik kameraları incelenerek olayın şüphelisinin S.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Cumhuriyet Mahalllesi’nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.