İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilo 127 gram esrar maddesi, 443 gram metamfetamin maddesi, 126 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 60 kişi yakalanırken, bu şüphelilerde 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Zehir tacirlerine ardı ardına baskın: 13 kişi tutuklandı
23.10.2020 - 14:06 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 60 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,uyuşturucu,zehir,
741138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741138.aspx
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