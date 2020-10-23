Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilo 127 gram esrar maddesi, 443 gram metamfetamin maddesi, 126 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 60 kişi yakalanırken, bu şüphelilerde 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.