Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale-Balıkesir karayolunda seyreden Y.E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil ile Hamdi Zeybek (78) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Zeybek’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeybek’in cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.