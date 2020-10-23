Çanakkale-Balıkesir karayolunda seyreden Y.E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil ile Hamdi Zeybek (78) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Zeybek’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeybek’in cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Havran’da trafik kazası: 1 ölü
23.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,havran,trafik kazası,
741158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741158.aspx
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