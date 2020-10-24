Karamürsel ilçesinde 22 Ekim'de meydana gelen kavgada silahla öldürülen Burak Şahin İren'in (32) cenazesi, kılınan namazın ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi. Dayı Yakup Alemdaroğlu (56) da yeğeninin cenaze töreni öncesi dün 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alemdaroğlu'nun cenazesi, Oluklu Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçirip öldü
24.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, silahla öldürülen yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi vefat etti.
Etiketler : kocaeli,karamürsel,
741433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741433.aspx
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