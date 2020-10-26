Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Şenay (69), eşiyle beraber komşusunun evine ziyarete gitti. Yaşlı adam, eve çıkarken korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.