Sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:
"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle dün yaptırdığım PCR testi (+) çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."
CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı
26.10.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şüphe üzerine yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan,
741781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741781.aspx
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