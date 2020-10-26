Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:

"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle dün yaptırdığım PCR testi (+) çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."