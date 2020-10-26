Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi, Gültekin Mahallesi Celal Bayar Sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki Ehliyetsiz sürücü F.G’nin kullandığı otomobil, K.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.G'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta karton gibi buruştu. Araçta sıkışan F.G, Şarkışla belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza yapan otomobil karton kutu gibi buruştu
26.10.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta kaza yapan otomobil, karton kutu gibi buruştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,şarkışla,trafik kazası,
741871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741871.aspx
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