Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl İlçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 33 yaşındaki M.Y. aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise 1 adet silah ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise el bombası ve 1 adet daha ruhsatsız tabanca çıktı.

Aramalar sonucu çıkan el bombası sonucu görevi devir alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beraberinde bağlantıları olduğu düşünülen (30) M.S. (35) A.Ş. (32) M.Y.' yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgulamaların da örgütsel bağlantıları olmadığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.