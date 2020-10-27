Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Kübra D. (16) yemekten sonra çıktığı balkonda sofra bezini silkelemek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Kübra, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sofra bezi silkerken düşen genç kız hayatını kaybetti
27.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da 3'üncü kattaki evin balkonundan sofra bezi silkelerken düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Kübra D. (16) yemekten sonra çıktığı balkonda sofra bezini silkelemek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Kübra, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,sofra bezi,çocuk,
742114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742114.aspx
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