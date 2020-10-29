Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Covid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı
29.10.2020 - 17:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : koronavirüs,ankaragücü,
742627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742627.aspx
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