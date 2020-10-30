Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi'nde meydana geldi. El freni inik unutulan otomobil, gölete girdi. Bir süre sonra gölette batmaya başlayan otomobil, traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da muhtemel bir faciayı engelledi.