Olay, önceki gün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi'nde meydana geldi. El freni inik unutulan otomobil, gölete girdi. Bir süre sonra gölette batmaya başlayan otomobil, traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da muhtemel bir faciayı engelledi.
El freni çekilmeyen otomobil gölete uçtu
30.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de el freni çekilmeyen otomobil, gölete uçtu. Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da muhtemel bir faciayı engelledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,el freni,
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