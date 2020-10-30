Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 4 yabancı uyruklu kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kütahya Adliyesine getirildi.

Suriye, Haseke/Daşişa’da bulunan DAEŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti. Türk güvenlik güçlerince bu listede adı bulunan kişilerin aranmasına başlanmıştı.

Listede adları bulunan A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu kişiler, bugün yapılan operasyonda yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 4 kişi nöbetçi hakimliğe getirildi.