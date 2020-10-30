TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "İçişleri Bakanlığı, AFAD kriz grubu değerlendirme yapıyor. Bizim ekiplerimiz hazır. Destek talebi olursa tahlisiye ekibimiz hazır" diye konuştu. Tahlisiye ekipleri 1999 Marmara depremi başta olmak üzeri Van'da meydana gelen depremin ardından Erzincan'da da arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almıştı.
İzmir depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor
30.10.2020 - 16:24 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : türkiye taşkömürü kurumu,izmir,deprem,
742885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742885.aspx
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