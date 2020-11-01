Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Saydam Sokak'ta saat 14.30 sıralarında yaşandı. Yaşadığı apartmanın çatısında çalışma yapan Mustafa Çapan, bir anda ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek apartmanın aşağısında bulunan garajın çatısına düştü. Çatıya düşerek yaralanan Çapan'ı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda yaralı halde yatan Çapan, sedyeye alınarak merdiven yardımı ile çatıdan alındı. Mahalleli de yaralanan adamı kurtarmak için adeta seferber oldu. Ambulansa taşınan yaralı adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan Melih Eren, "Çatıda çalışma yapıyordu. Ayağı kaydı düştü. İtfaiye ekipleri geldi. Düşerken gördüm. Ayağı kayıp çatıdan garajın üstüne düştü. Oradan itfaiye ekipleri aldı" dedi.