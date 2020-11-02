Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışan bir kadın ve bir erkeği gören çevredekiler olayı amatör kamera ile kayda aldı. Dakikalar süren tartışmada kadın, karşısında bulunan erkeğe çantasıyla vurdu. Birkaç defa da tokatlar savuran kadına karşı erkek herhangi bir girişimde bulunmazken, kadının uzaklaşmasıyla olay son buldu.

Öte yandan, dün Belen ilçesinde ise bir damat geline şiddet uygulayarak gözaltına alınmıştı.