Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkez Erzurum Caddesi Millet Bahçesi kavşağında saat 14.30 sularında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmazken, kazaya karışan 5 araçta da maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ekibi sevk edildi.
Ağrı'da beş araç birbirine girdi
04.11.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,ağrı,
744121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744121.aspx
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