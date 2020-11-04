Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkez Erzurum Caddesi Millet Bahçesi kavşağında saat 14.30 sularında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmazken, kazaya karışan 5 araçta da maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ekibi sevk edildi.