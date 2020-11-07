Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şükrü Saraçoğlu Caddesi üzerinde bulunan Esen Güzelcik'in ikamet ettiği 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Güzelcik'i de kurtardı. Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güzelcik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede hasar meydana geldi.