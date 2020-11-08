Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 2 ay önce yakalandığı koronavirüsü evinde gördüğü tedavi ile yendi. Görevinin başına geri dönen Başkan Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs test sonucunun tekrar pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Söğüt yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın Kongresine katılmak için yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu ikinci kez pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.