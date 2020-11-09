Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu 11 gözaltı
09.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sırasında gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şırnak,pkk,cizre,
745359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745359.aspx
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