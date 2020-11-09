Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindTeröre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 1 firarinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 4' ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı 1 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.