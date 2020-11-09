Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Düzce’de evde karantinada olması gereken 3 kişi, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaza yaptı.

İddiaya göre, Y.Ç. idaresindeki 54 RD 393 plakalı otomobil, Alaplı Kılçak yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü Y.Ç. ve D.N.B. ile R.C. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu ve kimlik sorgulamasında ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.