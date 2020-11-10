Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar şu şekilde:

"Ülkemizde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte olup gelinen aşamada ilimizde; park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararların alınmasına, yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokakların denetlenmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."