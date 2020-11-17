Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde bir araçta ve Başkale ilçesinde de dere yatağında arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 205 kilo 840 gram eroin maddesi ele geçirilirken, B.P. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacağı belirtildi.