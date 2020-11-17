Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Marmara Bölgesi'nde poyrazın etkisiyle soğukların hissedileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'dan yarından itibaren rüzgarlı ve yağışlı hava bekleniyor.

Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli yağış ve rüzgar beklentisi var.

Doğu Anadolu Bölgesi ise çoktan kışın etkisi altına girdi. 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Tunceli ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 7 olacağı öngörüldü.