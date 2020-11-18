Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis uygulamasına takılan Erdem D.(42) koronavirüs karantinasında olan kardeşinin ehliyetini verince karantina kaçağı görünen Erdem D. olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile karantina yurduna götürülmek istendi. Şahsın ifadesinin ardından gerçek ortaya çıkınca Erdem D. serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin bir çok noktasında eş zamanlı olarak trafikteki sürücülere maske denetimi gerçekleştirdi. Araç kullanırken maske takmayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uyguladı. Uygulama noktasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan 16 ACK plakalı otomobilin sürücüsü Erdem D.'nin verdiği ehliyeti sorgulatan ekip şahsın koronavirüs karantinasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri uygulama noktasına çağrıldı. 112 ambulansına bindirilen Erdem D. karantina kaçaklarının gözetim altında tutulduğu karantina yurduna gönderilecekken olayı itiraf etti.



Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir süre sonra Erdem D. polis ekiplerine verdiği ehliyetin kendisine ait olmadığını itiraf edince gerçek ortaya çıktı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran Erdem D.'nin kardeşi E.D. ye ait olan ehliyet ile araç kullandığı polis ekiplerine kardeşi E.D.'ye ait ehliyeti verdiği, kardeşi E.D.'nin koronavirüs karantinasında olduğu anlaşıldı. Erdem D.'nin ifadesinde yanlışlıkla kardeşinin kimliğini ibraz ettiğini, kendi ehliyetine ise alkolden dolayı el konulduğunu, ve vergi borcundan dolayı geri alamadığını söylediği bildirildi. Erdem D.'ye başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.