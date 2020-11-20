Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan tramvayın arkasına takılan 13 yaşlarındaki erkek çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup, yatarak yolculuk yaptı. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuk, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Ölüme davetiye çıkaran çocuğun rahat tavrı ve 'çekme lan' diyerek tepki göstermesi, o sırada oradan geçen bir araçta yolcu tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı.