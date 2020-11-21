Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Günalp'a ait evde sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki kız hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaralı 2 kişi de Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.